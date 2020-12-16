В направлении Хцаберда несколько десятков военнослужащих попали в плен: обращение Араика Арутюняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с сообщением, которое опубликовано на его странице в Facebook.

В нем прежде всего, говорится, что были технические проблемы со связью, но поскольку это очень важно, до решением технических проблем полный текст его обращения о последствиях войны, текущих проблемах и о властях публикуется на его странице в Facebook. Араик Арутюнян обратился и к теме новых военнопленных. Арменпресс публикует обращении президента Арцаха.

“Дорогие соотечественники!

В условиях тяжелой войны, навязанной азербайджано-турецким союзом, хотя мы потеряли большую часть нашей святой родины, тысячи ярких жизней, тем не менее, благодаря коллективной силе нашего народа, за счет крови наших преданных детей, нам удалось сохранить Арцах, 10-ю историческую провинцию Великой Армении. Ту часть, где армяне Арцаха будут продолжать жить, творить и бороться за свои права и свободы, за национальное достоинство и сохранение.

Прежде всего, хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, всему армянскому народу за их безвозвратные и тяжелые утраты. Мы всю жизнь будем благодарны и обязаны каждому герою, павшему за Родину, и его близким. Мы благодарны каждому, кто так или иначе участвовал в защите Отечества, от солдата до ребенка армянской диаспоры, от фронта до глубокого тыла. Как уже сообщалось, с 19 декабря в Республиках Арцах и Армении будет объявлен трехдневный траур в память о наших соотечественниках, погибших во время войны.

Следует отметить, что, несмотря на существующие сложные вызовы, независимость Республики Арцах и Конституция действуют одинаково, более того, они обязывают нас решительнее продолжать борьбу. Следует отметить, что защита прав человека в международных отношениях остается чисто декларативной, международное сообщество в значительной степени не выполнило свои обязательства, закрывая глаза на возмутительные факты преступлений против человечности, совершаемых против армян.

В такой сложной ситуации, мы должны прямо смотреть в глаза реальности, выявлять существующие проблемы, устанавливать четкие цели и достигать их при помощи жесткой, последовательной, умной и совместной работы. Кратко расскажу, что у нас есть и что нужно делать.

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