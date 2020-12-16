В направлении Хцаберда бесследно пропало подразделение из 60 военнослужащих: Артак Бегларян

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян связался с рядом органов и некоторыми военнослужащими для получения информации о пропавших без вести в направлении Хцаберда.

Арменпресс передает сообщения Бегларяна. “По моим предварительным данным, в направлении села Хцаберд Гадрутского района пропало подразделение численностью около 60 военнослужащих, что, видно на видеозаписи, опубликованной азербайджанской стороной. Это абсолютно недопустимый инцидент, который необходимо оперативно и строго расследовать правоохранительными органами, чтобы выяснить все обстоятельства и виновных. Все уполномоченные органы Республики Арцах и Республики Армения обязаны незамедлительно принять меры по возвращению всех наших военнопленных. Кроме того, необходимо предоставить четкую информацию родным военнопленных, во избежание распространения дезинформации и ненужной напряженности иметь с общественностью более прозрачное общение”.