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В направлении Хцаберда бесследно пропало подразделение из 60 военнослужащих: Артак Бегларян

В направлении Хцаберда бесследно пропало подразделение из 60 военнослужащих: Артак Бегларян

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян связался с рядом органов и некоторыми военнослужащими для получения информации о пропавших без вести в направлении Хцаберда.

Арменпресс передает сообщения Бегларяна. “По моим предварительным данным, в направлении села Хцаберд Гадрутского района пропало подразделение численностью около 60 военнослужащих, что, видно на видеозаписи, опубликованной азербайджанской стороной. Это абсолютно недопустимый инцидент, который необходимо оперативно и строго расследовать правоохранительными органами, чтобы выяснить все обстоятельства и виновных. Все уполномоченные органы Республики Арцах и Республики Армения обязаны незамедлительно принять меры по возвращению всех наших военнопленных. Кроме того, необходимо предоставить четкую информацию родным военнопленных, во избежание распространения  дезинформации и ненужной напряженности иметь с общественностью более прозрачное общение”.


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