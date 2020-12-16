Арарат Мирзоян встретился с представителями Социал-демократической партии “Решение гражданина”
13:38, 16 Декабрь, 2020
Председатель Национального сабрания Армении А. Мирзоян встретился с представителями Социал-демократической партии “Решение гражданина” С. Саакяном и Г. Мискаряном.
Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, обсуждались вопросы безопасности на границе, возможные пути разрешения внутриполитической ситуации.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен