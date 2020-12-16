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Арарат Мирзоян встретился с представителями Социал-демократической партии “Решение гражданина”

Арарат Мирзоян встретился с представителями Социал-демократической партии “Решение гражданина”

Председатель Национального сабрания Армении А. Мирзоян встретился с представителями  Социал-демократической партии “Решение гражданина” С. Саакяном и Г. Мискаряном.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, обсуждались вопросы безопасности на границе, возможные пути разрешения внутриполитической ситуации.


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