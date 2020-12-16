ССС представила подробности уголовного дела Мовсеса Акопяна

Специальная следственная служба предоставила подробности уголовного дела, возбужденного на основании высказываний на пресс-конференции бывшего начальника Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсеса Акопяна. Как сообщает Арменпресс, в распространенном пресс-службой ССС пресс-релизе говорится:

“Вчера на новостном сайте “Пастинфо” была опубликована информация, которую бывший начальник Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян подтвердил в беседе со СМИ. Она была о том, что органу, ведущему производство, предоставлена запись приказа Никола Пашиняна о прекращении мобилизации армии. В результате, согласно сайту “Пастинфо”, орган, ведущий производство, оказался в безвыходном положении. В связи с этим считаем необходимым сообщить, что приведенная выше информация, опубликованная на новостном сайте, не соответствует действительности. Более того, во время допроса Мовсеса Акопяна с целью немедленно изъять или иным образом получить данную запись орган предварительного следствия потребовал предоставить ее, но Мовсес Акопян не только не предоставил четкой информации о человеке, у которого была такая запись, но и дал уклончивые ответы. В связи с указанным, орган, ведущий производство, лишился возможности найти или изъять указанную запись. Таким образом, во избежание распространения недостоверной информации и недопонимания среди общественности, мы рекомендуем вышеупомянутому сайту заранее подавать заявку на получение разъяснений органа, проводящего разбирательство”.

Ранее бывший начальник Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян подтвердил информацию о том, что орган, ведущий производство, потребовал записи, которые были предоставлены.

Против бывшего начальника Службы военного контроля Министерства обороны Мовсеса Акопяна в Специальной следственной службе Республики Армения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса Республики Армения (злоупотребление служебным положением).

В ходе пресс-конференции 19 ноября бывший начальник Службы военного контроля Министерства обороны Республики Армения Мовсес Акопян выступил с рядом обвинений в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.