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Родные без вести пропавших военнослужащих вновь проводят акцию перед Министерством обороны Армении

Родные без вести пропавших военнослужащих вновь проводят акцию перед Министерством обороны Армении

 Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих вновь проводят акцию перед административным зданием Минобороны. Как сообщает Арменпресс, родители пропавших без вести военнослужащих, родственники пытаются проникнуть в административное здание Минобороны, чтобы встретиться с министром обороны. Группе граждан удалось проникнуть на административную территорию Минобороны.

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих проводят акции с 1 декабря. Минобороны проинформировало их, что делает все возможное, чтобы как можно скорее решить вопрос о без вести пропавших военнослужащих.


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