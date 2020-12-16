Родные без вести пропавших военнослужащих вновь проводят акцию перед Министерством обороны Армении

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих вновь проводят акцию перед административным зданием Минобороны. Как сообщает Арменпресс, родители пропавших без вести военнослужащих, родственники пытаются проникнуть в административное здание Минобороны, чтобы встретиться с министром обороны. Группе граждан удалось проникнуть на административную территорию Минобороны.

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих проводят акции с 1 декабря. Минобороны проинформировало их, что делает все возможное, чтобы как можно скорее решить вопрос о без вести пропавших военнослужащих.