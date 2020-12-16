Уже около месяца в общинах Гегаркуникской области семьям погибших военнослужащих предоставляются компенсации. Как сообщили Арменпресс в управлении здравоохранения и социальной защиты Гегаркуникской администрации, на данный момент государство предоставляет компенсацию семьям военнослужащих, получивших свидетельства о смерти и уже похороненных.

Согласно действующему порядку, администрация Гегаркуникской области собирает данные о семьях погибших и захороненных военнослужащих через администрации общин и в установленные законом сроки представляет их Министерству обороны Армении, через которое и производится выплата соответствующим лицам. Кроме того, через администрацию Гегаркуникской области выдаются справки о предоставлении социальных гарантий семьям погибших военнослужащих. “В установленном порядке семьям погибших офицеров выделено 82 млн драмов, семьям погибших призывников - 58 млн драмов, семьям погибших резервистов - 70 млн драмов.

Причем установленная сумма предоставляется членам семьи наличными в размере десяти миллионов драмов, а оставшаяся сумма будет выплачена в течение двадцати лет. За последний месяц семьи из разных населенных пунктов области уже получили суммы компенсации.

“Предоставление компенсаций семьям погибших военнослужащих проходит в общинах всех районов области. Государственное содействие предоставляется и раненым военнослужащим, а также участвовавшим в боевых действиях резервистам”, - заверил заместитель начальника управления здравоохранения и социального обеспечения администрации Гегаркуникской области Севак Двоян.

Хосров Хлгатян