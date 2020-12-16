Китайская фармкомпания купит немецкую вакцину от COVID-19
12:04, 16 Декабрь, 2020
Шанхайская фармацевтическая компания Fosun Pharma объявила в среду о договоренности с немецкой BioNTech SE о закупке у нее не менее 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Сделкой предусмотрено, что шанхайская фирма до конца текущего года сделает первоначальный платеж в размере 125 млн евро за 50 миллионов доз, говорится в сообщении.
Fosun Pharma вела в китайской провинции Цзянсу клинические испытания двух вакцин BioNTech. Пока ни один из препаратов не был одобрен медицинским регулятором Китая.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен