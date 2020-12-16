Торосян с послом Ирана обсудил вопрос совместного производства лекарств и медицинских приборов

Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббасом Бадахшаном Зогури и советником по экономическим вопросам посольства Сейедом Реза Нураи. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Высоко оценив многовековую дружбу и многолетнее сотрудничество двух стран, стороны сделали новые предложения относительно деятельности в сфере здравоохранения Армении и Ирана.

Отметим, что в рамках борьбы с COVID-19 Исламская Республика Иран предоставила Армении гуманитарную помощь.

“Мы очень высоко ценим наши контакты с иранскими коллегами. Мы благодарны за помощь, оказанную в этой сложной ситуации. Уверен, что наши дружеские отношения сохранятся и в будущем, особенно после выхода из ситуации, вызванной COVID-19”, - сказал Арсен Торосян.

Достигнута договоренность о проведении видеоконференций по процедурам лечения COVID-19, с участием представителей Министерств здравоохранения Армении и Ирана, врачей и другого медицинского персонала. Также обсуждался и вопрос о запуске совместного производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Посол отметил, что независимо от состояния страны, сектор здравоохранения должен продолжать работать. Он выразил готовность и дальше укреплять сотрудничество в этой сфере, и надежду, что страны смогут победить эпидемию в результате совместной борьбы с COVID-19.

“Учитывая культурные связи между нашими странами, я уверен, что отныне наши отношения будут развиваться еще больше. Сильная и богатая Армения - гордость для соседней страны, поэтому мы хотим, чтобы Армения добилась больших успехов, чтобы в результате сотрудничества максимально развивалась сфера здравоохранения, достигнув своего пика. Надеюсь, что в ближайшие 5-6 месяцев мы достигнем ощутимых результатов в нашем сотрудничестве”, - сказал Аббас Бадахшан Зохури.