Армен Саркисян встретился с представителями сфер науки, образования и культуры

Вечером 15 декабря президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с группой представителей интеллигенции, представляющих сферы науки, образования и культуры: директором Института истории НАН Ашотом Мелконяном, директором Института литературы им. М. Абегяна НАН Варданом Деврикяном, директором Института философии, социологии и права НАН Геворгом Погосяном, деканом факультета востоковедения ЕГУ Рубеном Мелконяном, директором и главным редактором издательства “Армянская энциклопедия” Ованесом Айвазяном, Директором музея литературы и искусства им. Чаренца Каро Варданяном, директором Национальной библиотеки Армении Анной Чульян, основателем и руководителем Государственного камерного хора “Овер” Соной Ованнисян, руководителем ансамбля народных инструментов им. Г. Гюрджиева Левоном Эскеняном и историком, архивистом Аматуни Вирабян. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Участники встречи представили свои мнения и точки зрения по поводу сложившейся в стране ситуации, коснулись путей ее разрешения.

Говоря о понесенных в ходе войны болезненных потерях, недостатке доверия и существующей кризисной ситуации, представители интеллигенции отметили, что для нас, как для народа и государства нет иного выбора, кроме как - объединившись выйти из этой ситуации.

Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо трезво и точно проанализировать и оценить ситуацию, инвентаризировать вызовы, принять существующие реалии и подумать об эффективных путях выхода из этого положения.

Президент Саркисян особо подчеркнул важность системных решений, отметив: “Мы должны отказаться выдавать желаемое за действительное, отказаться от лжи и фальши, взглянуть на истину, извлечь уроки из сегодняшних ошибок и эффективными шагами двигаться вперед”. Президент отметил, что необходимо иметь видение развития, стратегию, программу для всех сфер. “Нам предстоит пройти долгий путь, и мы должны каждодневной последовательной работой, дисциплинированностью строить наши государственные институты и укреплять нашу государственность”.

Участники встречи отметили, что в преодолении сложившейся ситуации важна и значима роль президентского института и президента Республики.