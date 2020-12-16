Трамп заявил, что сдаваться рано и призвал республиканцев бороться

Действующий президент США Дональд Трамп после признания лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом победы Джо Байдена на президентских выборах заявил, что сдаваться слишком рано, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник Макконнелл признал избрание Байдена по итогам голосования выборщиков и поздравил избранного президента. Лидер республиканского большинства в сенате США также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить.

"Союзники Трампа обрушиваются с критикой на Митча Макконнелла за поздравление Байдена… Митч, 75 миллионов голосов, рекорд для действующего президента (с большим отрывом). Слишком рано сдаваться. Республиканцы должны, наконец, научиться бороться. Люди в ярости!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее в понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.