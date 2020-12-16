СМИ: Байден может выдвинуть республиканца на пост министра торговли

Избранный президент США, демократ Джозеф Байден рассматривает возможность выдвинуть кандидатуру представителя Республиканской партии на пост министра торговли в новой администрации. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их мнению, Байден может выбрать бывшего руководителя компании Hewlett Packard Маргарет Уитмен, которая во время выборов в 2016 и 2020 годах призывала своих однопартийцев не голосовать за нынешнего президента Дональда Трампа. Она поддерживала его оппонентов-демократов. Ее кандидатура, полагает Axios, даст республиканцам понять, что Байден понимает их проблемы и намерен их решать.

Однако, продолжает портал, "все еще крайне вероятно", что кабинет избранного президента будет состоять только из демократов. Кроме того, допускают источники Axios, на пост министра торговли бывший вице-президент может выбрать "в основном не имеющую отношения к политике" бывшего руководителя корпорации Xerox Урсулу Бернс в качестве нейтрального кандидата. Некоторые доверенные лица Байдена не уверены в том, что республиканец в правительстве Байдена принесет демократу выгоду в долгосрочной перспективе.

44-й президент США Барак Обама в феврале 2009 года выдвинул на пост министра торговли кандидатуру республиканца Джадда Грегга, занимавшего на тот момент пост сенатора. Однако буквально через 10 дней Грегг отказался от этого предложения, объяснив свой шаг принципиальными разногласиями с экономической политикой главы государства. Он должен был стать третьим республиканцем в администрации Обамы - наряду с министром обороны Робертом Гейтсом и министром транспорта Рэем Лахудом.

В кабинете 43-го президента США Джорджа Буша-младшего пост министра транспорта занимал демократ Норман Минета. При этом нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не стал выдвигать демократов на посты в своем правительстве.