В Степанакерте и в двух общинах Аскерана специалисты уничтожат обнаруженные боеприпасы

В Степанакертском квартале Айакаван и на территории общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района 16 декабря будут уничтожаться обнаруженные боеприпасы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

ГСЧС призывает не беспокоиться при звуках взрывов. Саперные отряды работают ежедневно, чтобы обезопасить все населенные пункты.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах вновь призывают в случае обнаружения оружия и боеприпасов немедленно сообщить об этом, позвонив в службу по номеру 911.