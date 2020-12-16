Главы МИД Армении и Эстонии обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Как сообщили Арменпресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, глава МИД Эстонии поздравил Ара Айвазяна с назначением на должность и пожелал успехов в его важной миссии.

Министры Айвазян и Рейнсалу коснулись ряда вопросов, касающихся армяно-эстонских отношений, подчеркнув взаимную готовность предпринять шаги по еще большему расширению и обогащению двусторонней повестки.

Министры Айвазян и Рейнсалу также обсудили и вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте министр Айвазян представил своему коллеге шаги, предпринятые для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе, вызванного турецко-азербайджанской агрессией. Собеседники отметили важность решения вопросов мирного урегулирования исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.