Жители сел в почтовых отделениях “Айпост” смогут заказывать лекарства

“Айпост” совместно с компанией “АльфаФарм” в регионах Армении запускает новую пилотную программу. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе компании “Айпост”.

В рамках новой масштабной программы развития компании “Айпост”, стартовавшей летом нынешнего года под девизом “В селе - как в городе”, планируется государственные, финансовые, банковские и коммерческие услуги в сельских общинах сделать более доступными.

В рамках новой инициативы жители сел смогут заказать лекарства и получить их в течение трех дней в своих почтовых отделениях.

Важно, что цены на лекарства, заказываемые через “Айпост”, будут такими же, как в Ереване. В ближайшем будущем программа будет распространена по всей Армении, по всем сельским районам.

“Эта инициатива для жителей сельской местности регионов решает очень серьезную социальную проблему. Иногда некоторых лекарств не бывает даже в аптеках районных центров, иногда не бывает возможности приобрести даже самые простые лекарства, потому что в селах нет аптек. Теперь эта проблема будет решаема, просто посетив филиал “Айпост” и заказав необходимое лекарство. Кстати, очень скоро в Армении через “Айпост” можно будет заказывать лекарства и из-за рубеж, даже дорогие лекарства, что довольно сложно”, - сказал директор “Айпоста” Айк Карапетян.