Джон Галагер назначен послом Соединенного Королевства в Республике Армения
Джон Галагер назначен чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства в Республике Армения. Об этом Арменпресс стало известно с сайта правительства Соединенного Королевства.
Отмечается, что Галагер вступит в должность в марте 2021 года.
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