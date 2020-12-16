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Джон Галагер назначен послом Соединенного Королевства в Республике Армения

Джон Галагер назначен послом Соединенного Королевства в Республике Армения

Джон Галагер назначен чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства в Республике Армения. Об этом Арменпресс стало известно с сайта правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что Галагер вступит в должность в марте 2021 года.


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