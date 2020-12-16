Армения зафиксировала самый высокий показатель роста промышленного производства в ЕАЭС

Рост промышленного производства в Армении в текущих ценах по среднему курсу армянского драма к доллару США, рассчитанному Центральным банком Армении, в январе - октябре 2020 года составил 3 миллиарда 355,3 миллиона долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в постоянных ценах увеличился на 0, 5%.

Арменпресс сообщает об этом, ссылаясь на сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ЕЭК, общий объем промышленного производства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первые десять месяцев этого года составил 837 миллиардов 433,8 миллиона долларов, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом в январе - октябре 2020 года объем промышленной продукции Беларуси составил (в текущих ценах и по среднему курсу национальной валюты по отношению к доллару США) 38 млрд 601,5 млн долларов США, в постоянных ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 1,2%.

В случае с Казахстаном, Киргизией и Россией индекс промышленного производства рассчитывался по текущим ценам и по среднему курсу национальных валют по отношению к доллару США, рассчитанному Центральными (национальными) банками. Так, в Казахстане этот показатель за первые десять месяцев 2020 года составил 52 млрд 210,3 млн долларов США и по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 0,6%, в Киргизии эти показатели составили 3 млрд 480,1 млн долларов США и 3,6%-е понижение, а в России - соответственно 739 млрд 786,6 млн долларов и 3,1% -е понижение.