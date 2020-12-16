Цены на цветные металлы - 15-12-20

ЛОНДОН, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2054.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7787.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2053.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17651.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19670.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2827.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.86% и составила 20503.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.