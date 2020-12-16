МО Армении прокомментировало видеоматериалы азербайджанских СМИ о пленении армянских военнослужащих
00:24, 16 Декабрь, 2020
В связи с видеоматериалами о пленении армянских военнослужащих, распространяемыми в последние часы азербайджанскими СМИ, Министерство обороны Республики Армения ждет разъяснений от Армии обороны Республики Арцах. Министерство обороны Армении в ближайшее время выступит с заявлением.
Арменпресс передает сообщение Министерства обороны Республики Армения.
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