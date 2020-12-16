Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки

“Айастани Анрапетутюн”/Арменпресс

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор посетил Нагорный Карабах, разрушенный войной, спровоцированной Баку, и Армению. Он представил увиденное там, и выразил беспокойство по поводу безопасности армян. Политик призвал европейцев прекратить трусливое молчание. Свои впечатления он опубликовал в “Фигаро”.

Сложно сказать, чего больше - злости или грусти? Во всех селах Республики Арцах есть мужчины и женщины неопределенного возраста. Боль легла на их лица, как на высохшие горы Армении.

На заснеженных дорогах стоят ряды машин, в которых сидят армянские солдаты, почти подростки. Их спины согнуты под тяжестью поражения, и туман сомнений затуманил их глаза. Они возвращаются домой из Нагорного Карабаха. Война окончена. Республика Арцах потеряла три четверти своей территории, которые контролировала 30 лет.

Напротив бронетехника российской армии, российская армия является гарантом соблюдения армяно-азербайджанского перемирия, подписанного 10 ноября.

На ереванском кладбище, насколько хватает глаз вокруг, свежевырытые могилы. Ночь. В воздухе витает сильный запах ладана.Н а могилах рассказывается история погибших воинов, которые были срочно мобилизованы, чтобы встретить свою смерть. 44 дня боев. Целое поколение, несущее кровавый след дронов-камикадзе, кассетных бомб и белого фосфора. Выжившие рассказывают о дронах, об обстреле грузовиков с призывниками, которые погибли, даже не успев повоевать. Они переживают кошмарные воспоминания об обезглавленных и изуродованных телах в окопах. Тела оставались там в течение нескольких недель, и теперь личности погибших можно определить только с помощью анализа ДНК.

Они говорят об асимметричной войне, в которой только 150 000 жителей Республики Арцах и Армянская армия оказывали сопротивление поддерживаемым Турцией азербайджанским силам, которые вербовали наемников-джихадистов из Сирии и Ливии, активно используя турецкие и израильские технологии.

У президента Арцаха встречи. Работу нельзя останавливать. За ужином с нами он позволяет себе расслабиться только после твопроса, как ему удается сохранять веру в будущее. Президент в военной форме закрывает лицо руками, затем медленно поднимает глаза. “Мы должны смириться с тем, что произошло”. Звучит так, будто армянский народ привык к трагедиям. Резня “красного султана” в конце 19 века, геноцид младотурков в начале 20 века, подчинение Советской власти, передача Сталиным части армянских земель азербайджанцам, стихийные бедствия и войны не пощадили армянский народ. Неужели он еще не пролил все свои слезы?

Атмосфера в столице Степанакерте и в пригородах угнетающая, хотя жизнь нормализуется. Постепенно возвращаются беженцы. Строители и каменщики упорно трудятся, чтобы залечить раны войны. Родители ждут, когда их дети вернутся с фронта, часто это совершенно неизвестно. Многих нет. Слишком много погибших, личности которых еще не установлены. К нам обращается житель села Кармир Шука. Он на телефоне показывает фотографию своего сына в окружении жены и двух дочерей. Никто не может ему ответить. Чтобы поддерживать огонь надежды, офицер говорит ему, что его сын мог сбежать с линии фронта. Беспокойство смешано с унижением. Отец сломлен. Его сын никогда не сбежит. Горе и гнев. Могут ли они еще на что-нибудь надеяться? В этой войне они стали жертвами равнодушия и цинизма. Безразличие из-за напряженной президентской кампании в США, а также со стороны европейцев, которые якобы поддерживают армян, но не портят отношений с Турцией. Все это позволило Азербайджану добиться успехов.

Франция, которая является членом Минской группы вместе с США и Россией, показала, что она в первую очередь стремится сохранить свой статус посредника. Эммануэль Макрон не воздал должное многовековым связям французов с армянским народом и из-за собственного нейтралитета даже не был приглашен за стол переговоров ...

Этот новый эпизод укрепил позиции России и Турции на Ближнем Востоке. До своего вмешательства президент России позволил Эрдогану реализовать свои планы по созданию пантюркского нового султаната. Путин надеется, что яд споров в НАТО разрушит организацию, которая, как сказал президент Франции Макрон, уже переживает “смерть мозга”. Наконец, установив собственный мир, Путин обеспечил присутствие российской армии на территориях, простирающихся до границ Азербайджана. Без единого выстрела он усилил свое присутствие на Кавказе и ослабил НАТО.

Во время визита в Баку 10 декабря Эрдоган прояснил свои планы. Он вознес “священную армию” Энвер-паши до небес и заявил, что борьба его союзника не должна ограничиваться Нагорным Карабахом, а должна продолжиться и против Армении. В свою очередь, Ильхам Алиев высказал свои требования в отношении Сюника (регион на юге Армении), озера Севан и Еревана.

Европейцы будут неправы, если не прекратят свое трусливое молчание. Национальное собрание и Сенат приняли решения с требованием к правительству признать независимость Арцаха. Франция должна заявить о себе. Ослабление многосторонней системы, сокращение военного присутствия США и отсутствие реакции, в дополнение к гневным пресс-релизам, создали условия для новых форм разрешения конфликтов. Новые империи устанавливают свой собственный порядок в своей среде и высмеивают старые народы. Карты воздействия снова перераспределяются. На наших глазах, пока европейцы отводят глаза от происходящего, пишется новая международная юриспруденция. Вчера это произошло с курдами, сегодня было с армянами. Скольким еще странам придется делиться своим горем и гневом?

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН