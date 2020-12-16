Газета “Айастани Анрапетутюн”: Отуречивание армянских топонимов имеет глубокие корни

“Имена людям, названия странам и городам ставятся не случайно. Каждое из них имеет свою историю и свое значение. В древности говорили, что судьба человека в какой-то мере определяется его именем, а историки, лингвисты и другие специалисты посредством топонимов получают ответы на многие вопросы. Не случайно завоеватели в первую очередь изменяли названия оккупированных городов и территорий. Турки и кавказские татары, нынешние азербайджанцы, в этом отношении не стали исключением, когда пытались стереть армянский след из памяти людей и из исторических источников.

Азербайджан наилучшим образом усвоил и использовал опыт и методы “старшего брата”. Тюркизация и курдизация армянских топонимов в Турции имеют глубокие корни. Тюрколог Лусине Саакян в своей работе “Отуречивание топонимов в Османской империи и в республиканской Турции” представляет исторические развития и применяемые в этом направлении методы: “Власти Турции, понимая, что армянские топонимы являются плодом целой цивилизации и красноречивыми свидетелями существования в Западной Армении древней армянской цивилизации, не довольствуясь физическим уничтожением настоящих хозяев этой территории, продолжают свой историко-культурный геноцид, делая своей мишенью и армянские топонимы”.

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