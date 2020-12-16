Газета “Айастани Анрапетутюн”: Наша экономика в нокауте

“Просим дать однозначный ответ - да или нет. Армения сегодня в экономическом коллапсе? В ответ на этот вопрос “Айастани Анрапетутюн” декан факультета экономики и управления ЕГУ, доктор экономических наук, профессор Айк Саркисян отметил: “Коллапс, рецессия, упадок - это все синонимы упадка разной степени. Да, определенно, мы можем это так охарактеризовать, потому что закроем год с экономическим спадом примерно на 8%. До 10% процентов - это реальность, а это большое число, которое является результатом трех факторов: пандемии, которая продолжается с марта, 44-дневной войны и дезорганизации нашей экономической политики, недостаточного использования наших возможностей. Это факторы, из-за которых мы оказались перед разбитым корытом.

Наша экономика подорвана, государственный долг растет, внешний долг растет, а соотношение ВВП и внешнего долга уже находится на опасном пороге, мы превысили 60%. Каким образом страна, оказавшаяся в нокауте, будет выполнять свои внешние обязательства?

Профессор подчеркивает, что давление долга, уже велико. А это серьезная нагрузка, давление на бюджет. “Однако должен сказать, что превышение этих 60 процентов, вплоть на 10 процентов, я не считаю очень опасным. Более того, у нас нет альтернативы. Долг - не так уж и плох. Он принесет нам доходы. Конечно, в случае рационального управления”.

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