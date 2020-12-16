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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Присутствие Турции - дестабилизирующий фактор

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Присутствие Турции - дестабилизирующий фактор

“Нападение азербайджанского и турецкого спецназа на села Хин Тагер и Хцаберд стало серьезным сигналом к тому, что эта парочка в любой момент может нарушить достигнутые договоренности. Понятно, что Турция не отказывается от желания увеличить военное присутствие в регионе. Это не в интересах ни одного государства в регионе, так как нарушает существующие форматы и баланс. Присутствие этой страны в любом регионе - ведет к нестабильности. Поэтому присутствие турецких войск и легализация операций является приоритетом  Анкары. Констатация присутствия и передвижения этих сил приведет и к их сращиванию с азербайджанскими силами, при котором невозможно будет отделить их действия и выяснить авторов нарушений режима прекращения огня и провокаций”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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