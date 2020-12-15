Лидер республиканского большинства в Сенате признал победу Байдена

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Коллегия выборщиков сказала свое слово. Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джозефа Байдена. Избранный президент не чужой для Сената, он посвятил многие годы государственной службе, - сказал он во вторник в ходе заседания верхней палаты законодательного органа США. - Я также хочу поздравить избранного вице-президента Камалу Харрис, нашу коллегу, сенатора из Калифорнии. Американцы должны гордиться тем, что впервые в истории страны вице-президентом станет женщина".

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Дональда Трампа, действующего президента, проголосовали 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.