Эдгар Аракелян назначен пресс-секретарем министерства окружающей среды Армении
Решением министра окружающей среды Романоса Петросяна от 15 декабря, Эдгар Аракелян назначен на должность пресс-секретаря - начальника отдела общественных связей министерства окружающей среды Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.
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