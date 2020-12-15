Эдгар Аракелян назначен пресс-секретарем министерства окружающей среды Армении

Решением министра окружающей среды Романоса Петросяна от 15 декабря, Эдгар Аракелян назначен на должность пресс-секретаря - начальника отдела общественных связей министерства окружающей среды Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.