Возвращённые из азербайджанского плена лица находятся под присмотром врачей

Армянские пленные, которые были доставлены из Азербайджана в Армению 14 декабря, после прибытия в Ереван прошли необходимые медицинские осмотры и сейчас находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

«По прибытии пленные лица прошли необходимые медицинские обследования и сейчас находятся под наблюдением врачей, получая необходимую медицинскую и морально-психологическую поддержку», - сказали в офисе.

Обмен пленными произошел 14 декабря при посредничестве российских миротворцев. 44 армянских официально подтвержденных пленных были перевезены в Армению из Азербайджана.