Замминистра Симонян посетит Москву для обсуждения вопросов деятельности ЗАО «ЮКЖД»

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян будет командирован в Российскую Федерацию (Москву) для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Визит состоится 17-19 декабря.