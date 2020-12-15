Замминистра Симонян посетит Москву для обсуждения вопросов деятельности ЗАО «ЮКЖД»
18:54, 15 Декабрь, 2020
Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян будет командирован в Российскую Федерацию (Москву) для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
Визит состоится 17-19 декабря.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен