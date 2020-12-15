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Замминистра Симонян посетит Москву для обсуждения вопросов деятельности ЗАО «ЮКЖД»

Замминистра Симонян посетит Москву для обсуждения вопросов деятельности ЗАО «ЮКЖД»

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян будет командирован в Российскую Федерацию (Москву) для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Визит состоится 17-19 декабря.


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