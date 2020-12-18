“Ереванский бестселлер”: лидирует новая книга Нарине Абгарян: переводная литература, ноябрь, 2020
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за ноябрь.
На первом месте - книга Наринэ Абгарян “С неба упали три яблока ”. На головы жителей небольшого армянского горного села чего только не сваливается: засуха, голод, землетрясение. 58-летняя Анатолия, самая молодой из 50 жителей деревни, однажды просыпается от кровотечения. Когда она узнает, что не умрет от этого, принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, уже прошедшая через первый жестокий брак без детей, должна решить, продолжать ей жить с Василем или нет. Горести, верования и обычаи горного села Наринэ Абгарян представляет во всех красочных деталях. Перевод Наиры Хачатрян.
Второе место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.
На третьем месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела Арпи Атабекян.
На четвертом месте “Реквием по Иуде” Марка Арена. В книге рассказывается история Иуды, который вернулся в мир для спасения своей души. Он страдал почти две тысячи лет, но теперь пришло время, чтобы люди поняли, что он не предатель, а исполнитель воли Божьей, согласно которой Христос должен был быть распят ради спасения человечества. И сегодня он в Эчмиадзине пытается оправдаться перед Верховным Советом. События разворачиваются от времен Христа до наших дней в разных городах мира: в Москве, Каире, Огайо, Иерусалиме, Амстердаме, Париже в и других местах. Перевел Оганес Айвазян.
На пятом месте - “Три дочери Евы” Элиф Шафак. Этот роман о сосуществовании, о толерантности людей с совершенно разными религиозными взглядами и ее отсутствии, о понимании и уважении к выбору, значим и как феминистическое произведение и как произведение с критическим взглядом на религию. Это одна из самых значимых недавних работ Элиф Шафак о влиянии религии на людей, особенно на женщин. Перевод с турецкого Арпи Атабекян.
На шестом месте роман Джорджа Оруэлла “1984”. Этот популярный роман, опубликованный в 1949 году, на территории бывшего СССР впервые вышел в свет в 1988 году. В разные времена, в разных странах, по разным причинам роман периодически запрещался, иногда и по смешным. В 2009 год журнал “The Times” включил роман в список 60 лучших книг, изданных за последние 60 лет, а журнал “Newsweek” в списке 100 лучших книг всех времен и народов роману “1984” уделил второе место. Перевела Астхик Атабекян.
Книга Элиф Шафак “Честь” находится на восьмом месте. Эта книга Шафак, в которой переплетаются мотивы Востока и Запада, рассказывает историю людей, ставших заложниками своих традиций и моральных устоев. События одновременно разворачиваются в нескольких периодах времени, которые постепенно приводят к главному событию книги - к убийству во имя чести семьи. 14 ноября 1978 года жизнь всей семьи переворачивается из-за одного разрушительного поступка. Действия, не имеющего оправдания. Оно ставит крест на настоящем, открывая скрытое прошлое, пугая всех ... Это история нескольких поколений семьи, живущей в Турции и в Англии. Семьи, живущей по старинным традициям, для которой главное - честь. Это история сестер-близнецов, история матери, сына, несчастной любви, боли и сожаления. Книгу перевела с турецкого Арпи Атабекян.
На девятом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского Марии Садоян.
Книга королевы детектива Агаты Кристи “Убийства в алфавитном порядке” - на десятом месте. Роман “Убийства в алфавитном порядке”, вышедший в свет в 1936 г. - один из самых значимых произведений Агаты Кристи. Серийный убийца ABC, шокировавший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом, в алфавитном порядке их имен. С убийцей борется известный детектив Эркюль Пуаро, пытаясь раскрыть все подробности темной истории. Перевод Эдиты Шадоян.
“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.
Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.
В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).
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