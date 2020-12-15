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Депутат фракции «Мой шаг» не исключает проведения внеочередных выборов на каком- либо этапе

Депутат фракции «Мой шаг» не исключает проведения внеочередных выборов на каком- либо этапе

Депутат фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении Назели Багдасарян не исключает проведения внеочередных выборов на каком-либо этапе. Как сообщает Арменпресс, Багдасаряна сказала об этом в беседе с журналистами в парламенте.

«Опубликованная премьер-министром дорожная карта содержит пункт о законе о партиях и Избирательном кодексе. Работы по внесению изменений в Кодекс начались в 2019 году. Есть вопросы, которые еще предстоит решить. Это логичный процесс. Мы не исключаем проведения внеочередных выборов на каком-либо этапе», - сказала Багдасарян.

Парламентские и внепарламентские оппозиционные партии требуют отставки премьер-министра Армении и проведения внеочередных парламентских выборах.


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