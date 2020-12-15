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Азиатские индексы - 15-12-20

Азиатские индексы - 15-12-20

ТОКИО, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.17% и составил 26687.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.47% и составил 1782.05 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.06% и составил 3367.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.69% и составил 26207.29 пункта.


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