Предстоящие на 16 декабря мероприятия
17:50, Декабрь 15, 2020
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- 17:50 Предстоящие на 16 декабря мероприятия
- 17:47 Депутат фракции «Мой шаг» не исключает проведения внеочередных выборов на каком- либо этапе
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-12-20
- 17:43 Азиатские индексы - 15-12-20
- 17:33 Арарат Мирзоян и Левон Ширинян обсудили внутриполитические развития в Армении
- 17:31 Находящийся в плену в Азербайджане Нарек Сардарян вернулся в Армению
- 17:30 Роухани назвал одну из причин поражения Трампа в президентской гонке
- 17:28 В ближайшие дни планируется второй этап обмена пленными: депутат НС
- 17:15 Назели Багдасарян представила подробности встречи фракции «Мой шаг» с премьер- министром
- 16:56 El Mundo: парламент Испании отклонил запросы о расследовании деятельности Хуана Карлоса I
- 16:49 Губернатор Лорийской области Армении уйдет в отставку
- 16:48 Экс-премьер Армении Карен Карапетян в связи со сложившейся ситуацией распространил заявление
- 16:42 СНБ Арцаха документ “Об эвакуации жителей Арцаха” квалифицирует как азербайджанскую ложь
- 16:32 Суд в очередной раз отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других
- 16:32 В ВОЗ назвали более заразной новую разновидность COVID-19 в Британии
- 16:23 Председатель НС встретился с председателем Объединенной трудовой партии Гургеном Арсеняном
- 16:06 По поручению Арсена Торосяна организована медпомощь возвращенных в Армению гражданских лиц
- 16:05 Тигран Барсегян признан лучшим футболистом “Астаны” уходящего сезона
- 15:56 В четвертом квартале сохранится низкая экономическая активность и низкий внутренний спрос: ЦБ
- 15:55 В Национальном собрании проходит встреча премьер-министра с фракцией “Мой шаг”
- 15:53 Сербия меняет правила въезда в страну
- 15:50 Reuters: парламент Венгрии принял закон о запрете усыновления детей однополыми парами
- 15:47 В Мартакерте реконструируется более 400 квартир
- 15:29 Президент Арцаха выступит с видеообращением
- 15:20 В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
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