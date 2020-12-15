Находящийся в плену в Азербайджане Нарек Сардарян вернулся в Армению
17:31, 15 Декабрь, 2020
Находящийся в плену в Азербайджане житель села Неркин-Хндзореск Сюникской области Нарек Сардарян вернулся в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.
«Нарек Сардарян, житель общины Неркин-Хндзореск Сюникской области, случайно пересекший границу с Азербайджаном в июле этого года, сегодня вернулся в Республику Армения», - написала Геворгян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен