Находящийся в плену в Азербайджане Нарек Сардарян вернулся в Армению

Находящийся в плену в Азербайджане житель села Неркин-Хндзореск Сюникской области Нарек Сардарян вернулся в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«Нарек Сардарян, житель общины Неркин-Хндзореск Сюникской области, случайно пересекший границу с Азербайджаном в июле этого года, сегодня вернулся в Республику Армения», - написала Геворгян.