Роухани назвал одну из причин поражения Трампа в президентской гонке

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что одной из причин поражения Дональда Трампа в президентской гонке стал провал "экономической войны" против Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Трамп не осознавал реальную мощь и возможности Ирана, действуя исходя из своих иллюзий. Провалы Белого дома по итогам двух с половиной лет полномасштабной экономической войны наравне с неудачами в международной политике являются одной из причин поражения Трампа на выборах", - сказал Роухани, как следует из сообщения на его сайте.

Ранее Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он ранее высказал в интервью газете New York

Times.

Он добавил, что его администрация "при участии союзников и партнеров" намерена "участвовать в переговорах и заключать последующие соглашения" для ужесточения и продления ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также займется "ракетной программой" страны.

При этом власти Ирана заявляли, что не намерены как вести переговоры по ракетной программе, так и пересматривать положения существующей ядерной сделки. Подчеркивая, что США не в праве выдвигать Ирану условия, Тегеран отмечал, что будет судить о Байдене лишь по его действиям.