Первоочередная задача - безопасность: мэр Капана об ожидаемых трудностях

В связи с новыми реалиями ряд сел расширенной капанской общины Сисиана стали граничить с Азербайджаном. Это села: Давид Бек, Кагнут, Ужанис, Егвард, Агарак, Дицмайр, Сюник, Гегануш, Чакатен, Шикаох, Срашен, Неркин Хэнд и Цав. Среди них и город Капан. После войны возникло множество проблем, которые беспокоят жителей, но сегодня каждый хочет получить ответ лишь на один важный вопрос: как будет решена проблема их безопасности? В разговоре с Арменпресс мэр Капана Геворг Парсьян отметил, что вопрос безопасности стал вопросом номер один. На данный момент это не обусловлено единичным инцидентом, обеспокоенность жителей связана с процессом демаркации границ. “Понимаете, мы теряем нашу безопасность? Материальные проблемы - вторичны. Да, наши возможности уменьшились: пастбища, пашни, леса. Сельскому хозяйству будет нанесен огромный ущерб, но сейчас приоритетом для нас является обеспечение безопасности жителей, остальные социальные и экономические вопросы на данном этапе второстепенны”, - сказал мэр, подчеркнув, что в настоящее время для эффективной организации вопросов безопасности привлекаются волонтеры.

Геворг Парсьян отметил, что демаркационные работы на их территории пока не проводились, но есть большая неопределенность в вопросе уточнения границ, так как и он и население не знают, чего можно ожидать.

Если линия границы будет соответствовать границам СССР, то возникнет серьезная проблема безопасности. В случае с Тавушем села находятся чуть дальше от границы, но в случае с Капаном – на расстоянии около 1 км”, - сказал Геворг Парсьян.

Он отметил, что в связи с новыми реалиями жители многого лишились, экономические возможности сократились. В приграничных общинах необходимо реализовать новую программу, чтобы местные жители могли развить свои навыки, интегрироваться с новыми реалиями. Есть экономические и социальные проблемы, Парсьян перечислил их, но заверил и вновь подчеркнул, что вопрос безопасности - это приоритет.

Анна Гзирян