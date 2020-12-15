Назели Багдасарян представила подробности встречи фракции «Мой шаг» с премьер- министром

Во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с членами фракции «Мой шаг» Национального Собрания был обсужден ряд вопросов, связанных с внутриполитической ситуацией и организацией возвращения пленных. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявила член фракции Назели Багдасарян.

«Главной темой обсуждения на повестке дня сегодня должен стать Избирательный кодекс. Именно поэтому здесь были все члены политической команды, как из правительства, так и из Национального Собрания, но, поскольку были срочные, более важные вопросы повестки дня, тема и разговор развернулся в другом направлении. В частности, обсуждались вопросы, касающиеся внутриполитических вопросов и текущей ситуации. Вчера было возвращено большое количество заключенных, мы обсуждали логику следующих этапов, какие действия будем предпринимать», - сказала Багдасарян.

Назели Багдасарян добавила, что встреча членов фракции и премьер-министра в парламенте было инициировано фракцией «Мой шаг».