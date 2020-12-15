El Mundo: парламент Испании отклонил запросы о расследовании деятельности Хуана Карлоса I

Президиум Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании не удовлетворил запросы о создании комиссии по расследованию деятельности экс-главы государства Хуана Карлоса I. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

По ее информации, инициативу не поддержали Испанская социалистическая рабочая партия, консервативная Народная партия и крайне правая "Вокс".

Левая коалиция "Объединившись, мы можем" предлагала Конгрессу создать комиссию по расследованию возможного использования Хуаном Карлосом I карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Кроме того, ряд других партий также призывали расследовать деятельность почетного короля в Саудовской Аравии.

Ранее местные СМИ передавали, что Хуан Карлос I мог использовать карты, привязанные к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем. 9 декабря было объявлено о том, что экс-глава государства погасил в Испании налоговую задолженность на €678 тыс.

Прокуратура Верховного суда Испании также ведет еще два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

3 августа стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Сообщалось, что он находится в ОАЭ.