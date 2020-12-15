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Губернатор Лорийской области Армении уйдет в отставку

Губернатор Лорийской области Армении уйдет в отставку

Губернатор Лорийской области Армении Андрей Гукасян принял решение об отставке. Об этом Андрей Гукасян сказал в беседе с Арменпресс.

«Да, я принял решение, завтра ухожу в отставку», - сказал губернатор.

Андрей Гукасян был назначен губернатором Лорийской области 10 октября 2018 года.


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