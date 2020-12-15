СНБ Арцаха документ “Об эвакуации жителей Арцаха” квалифицирует как азербайджанскую ложь
Документ “Об эвакуации жителей Арцаха” является азербайджанской фальсификацией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Служба национальной безопасности Республики Арцах.
“Служба национальной безопасности Республики Арцах, продолжая выполнять свои функции и полномочия в области информационной безопасности, с учетом общественного интереса к опубликованному в социальных сетях документу “Об эвакуации жителей Арцаха” для предотвращения непроверенных, а в некоторых случаях и дезинформирующих комментариев, считает необходимым сообщить, что азербайджанские спецслужбы вновь активно пытаются распространять дезинформацию. Указанный документ, по своему содержанию, является фальсификацией. Мы призываем наших граждан воздерживаться от распространения подобной информации в социальных сетях, не обсуждать военные темы с незнакомцами и следить лишь за официальными известиями”, - говорится в заявлении СНБ Арцаха.
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