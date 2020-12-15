В ВОЗ назвали более заразной новую разновидность COVID-19 в Британии

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса COVID-19 распространяется быстрей, но не представляется более опасной. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил телеканалу Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро.

"(Этот тип вируса - ИФ) более заразен, но не кажется опасным", - сказал он. "Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - пояснил он.

В то же время Набарро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.

Накануне, 14 декабря, глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии. Он добавил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64,1 тыс. зараженных умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в Лондоне и ряде районов на юго-востоке страны со среды, 16 декабря, закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только навынос или доставлять еду на дом.