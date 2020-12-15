По поручению Арсена Торосяна организована медпомощь возвращенных в Армению гражданских лиц

По поручению министра здравоохранения Арсена Торосяна 14 гражданским лицам, возвращенным в Армению из Азербайджана, будут оказаны соответствующая медицинская помощь и услуги. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Министерством здравоохранения Армении.

“14 гражданских лиц, возвращенных в Армению из Азербайджана, пройдут медицинское обследование в гражданских медицинских учреждениях, будут обследованы, при необходимости - прооперированы. Гражданские лица, возвращенные из Азербайджана, некоторое время будут находиться под медицинским наблюдением.

Процесс находится под непосредственным контролем министра здравоохранения Арсена Торосяна.

Мы оставляем за собой право защищать личные данные этих лиц, пожалуйста, воздерживайтесь от дополнительных вопросов и используйте лишь предоставляемую информацию”, - сказано в сообщении МЗ Армении.