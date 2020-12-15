В Национальном собрании проходит встреча премьер-министра с фракцией “Мой шаг”
В Национальном собрании Армении проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с членами парламентской фракции “Мой шаг”.
Как передает «Арменпресс», встреча проходит в закрытом формате.
По сведениям СМИ, на встречу приглашен также министр юстиции Рустам Бадасян, а в ходе встречи будут обсуждены реформы Избирательного кодекса.
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