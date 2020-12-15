В Национальном собрании проходит встреча премьер-министра с фракцией “Мой шаг”

В Национальном собрании Армении проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с членами парламентской фракции “Мой шаг”.

Как передает «Арменпресс», встреча проходит в закрытом формате.

По сведениям СМИ, на встречу приглашен также министр юстиции Рустам Бадасян, а в ходе встречи будут обсуждены реформы Избирательного кодекса.