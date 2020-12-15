Время в Ереване: 11:07:36,   15 Декабрь

В Национальном собрании проходит встреча премьер-министра с фракцией “Мой шаг”

В Национальном собрании проходит встреча премьер-министра с фракцией “Мой шаг”

В Национальном собрании Армении проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с членами парламентской фракции “Мой шаг”.

Как передает «Арменпресс», встреча проходит в закрытом формате.

По сведениям СМИ, на встречу приглашен также министр юстиции Рустам Бадасян, а в ходе встречи будут обсуждены реформы Избирательного кодекса.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации