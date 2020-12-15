Сербия меняет правила въезда в страну

Для въезда в Сербию теперь потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщает АТОР.

В стране продлены до 18 декабря существующие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Все предприятия общепита и большинство торговых точек работают до 17:00 и закрыты в выходные дни.

Кроме того, на заседании правительственного кризисного штаба было решено, что иностранные граждане могут въезжать в Сербию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не более 48 часов с момента взятия биоматериала,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Это требование вступает в силу с 20 декабря, и, как предполагается, будет действовать до 10 января 2021 года.

Россия восстановила авиасообщение с Сербией с 15 октября, а туроператоры начали осенью продавать туры в Белград и на горнолыжные курорты этой страны.