Reuters: парламент Венгрии принял закон о запрете усыновления детей однополыми парами

Парламент Венгрии принял во вторник закон, запрещающий усыновление детей однополыми парами. Об этом сообщило агентство Reuters.

Теперь усыновлять детей могут только традиционные супружеские пары. Одинокие люди смогут усыновить приемного ребенка только при наличии специального разрешения правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как указывает Reuters, в Венгрии запрещены однополые браки.