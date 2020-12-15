В Мартакерте реконструируется более 400 квартир

В районном центре Мартакерт и в прилегающих селениях ведется реконструкция более 400 квартир. Об этом «Арменпресс» сообщил глава администрации Мартакертского района Айк Бахшиян, добавив, что сейчас ведется реконструкция как жилых домов, поврежденных войной, так и нежилых, владельцы которых в течение многих лет фактически не жили в них.

“Правительство Арцаха, российская сторона и Международный комитет Красного Креста оказывают содействие в предоставлении строительных материалов (кровельные листы, древесина, стекла и др.). Жителей Мартакерта, потерявших свои квартиры, мы временно разместили в квартирах, сдаваемых в аренду в рамках государственной программы компенсаций”, - представил глава администрации области. По его словам, Мартакерт уже на 90% обеспечен электричеством, водой и газом, а на некоторых предприятиях есть и интернет.

“Периодически бывают перебои в подаче электроэнергии, но после подключения линии электропередачи, идущей из Армении в Арцах, это также будет урегулировано”, - сказал Бахшиян.

По словам главы администрации Мартакерта, в районе открыты практически все школы, кроме одной, которая временно закрыта по причине карантина COVID-19.

Ван Новиков