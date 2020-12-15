Профицит нефти в мире может достичь 0,6 млрд баррелей в 2021 году

Рынок нефти может войти в 2021 год с переизбытком запасов в 625 млн баррелей относительно уровня на конец 2019 года, темпы восстановления спроса оказались медленнее, чем это ожидалось весной. Об этом говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В МЭА считают, что глобальный спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это ожидалось в апреле, когда страны ОПЕК+ договорились о новом механизме сокращения добычи. Кроме того, растет производство нефти в Ливии, для этих объемов также требуется найти место на рынке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

МЭА понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 5,7 млн б/с.

Снижение прогноза, по данным агентства, связано с резким падением потребления авиакеросина.

В то же время мировой спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2021 году может восстановиться до 97-99% от докризисного уровня, говорится в отчете.

Прогноз по спросу на 2020 год в МЭА также ухудшили, на 50 тыс. б/с. Теперь ожидается, что падение спроса составит 8,8 млн б/с.