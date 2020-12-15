Франция продолжит оказывать гуманитарную помощь Арцаху и перемещенным семьям

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Франция продолжит оказывать гуманитарную помощь пострадавшему в результате войны Арцаху и выселенным семьям. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат главного комиссара диаспоры.

«Главный комиссар диаспоры Заре Синанян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Джонатаном Лакоттом. Была обсуждена помощь, предоставляемая Францией и армянской общиной Франции Арцаху и выселенным семьям. В ходе встречи они отметили солидарность, проявленную французским народом к Арцаху и армянскому народу на протяжении всей войны. Посол подтвердил, что Франция будет продолжать оказывать гуманитарную помощь, - сказал он, отметив также углубление двусторонних отношений», - сообщает Управление Верховного комиссара по делам диаспоры.

12 декабря в Ереван прибыл третий гуманитарный самолет, арендованный Францией.