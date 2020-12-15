ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Кандидат в премьер-министры движения «За спасение Родины» Вазген Манукян встретился с редакторами более десятка новостных сайтов Армении. Как передает "Арменпресс", об этом сообщает страница движения "Facebook".

«В центре обсуждения была ситуация в Армении, в частности, вопросы, связанные с войной, ее последствиями, внутриполитическим кризисом в стране, дальнейшими действиями и программами движения.

Вазген Манукян представил свои оценки ситуации и глубокие опасения, возможные решения и что делать в случае временного правительства.

В частности, была подчеркнута срочная необходимость переоснащения армии, возможности реализации подписанного трехстороннего документа в пользу армянской стороны, необходимость и возможности восстановления переговорного процесса по Арцахскому вопросу в формате Минской группы ОБСЕ, восстановление и переосмысление отношений с естественными союзниками Армении, пути преодоления ожидаемого социально - экономического кризиса, другие вопросы.

Было подчеркнуто, что в случае успеха движения в Армении начнется новый этап развития, который не повторит ошибок, допущенных на предыдущих этапах Армении с момента обретения независимости.

Редакторы новостных сайтов, в свою очередь, выразили серьезную озабоченность ситуацией, выразили озабоченность внутриполитическими проблемами, проблемами безопасности, морально-психологическими проблемами общества и представили предложения, которые могут быть полезны для выхода из кризиса», - говорится в сообщении.