Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Мероприятие состоялось во вторник на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации " Иркут ", которая входит в ОАК "Ростеха".

"Сегодня <...> видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников", — процитировали в пресс-службе главу Минпромторга России Дениса Мантурова,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех систем.

"Этот полет — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот". Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney.