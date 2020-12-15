The Guardian упомянула о зверствах азербайджанских военнослужащих во время войны в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Опознаны двое арцахцев, обезглавленных азербайджанскими солдатами во время войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», авторитетное СМИ The Guardian опубликовало обширную статью об этом.

В статье отмечается, что двое жителей села Мадаташен в Нагорном Карабахе узнали на видео, размещенном в Интернете, обезглавленного 69-летнего Геннадия Петросяна, переехавшего в Арцах из азербайджанского города Сумгаит в конце 1980-х годов.

«Я ясно видела его лицо, я узнала его, это был он», - сказала журналистам директор сельской школы Гаяне Петросян. Эдуард Айрапетян, житель села, сказал, что знал Петросяна более 30 лет. Последний раз Петросян звонил ему 28 октября и сказал, что в селе находятся азербайджанские войска.

«После нескольких недель молчания появилось видео. Я забрал его из села и мне очень жаль, что, потом он вернулся, и это случилось. Я не могу найти себе место», - сказал Айрапетян.

На другом видео трое жителей села Азох в Нагорном Карабахе узнали 82-летнего Юрия Асряна, который отказался покинуть село 20 октября и был обезглавлен.

«Он мало общался с другими, он просто отказался уезжать», - сказал The Guardian бывший глава села Георгий Авесян.

На видео, размещенных в Интернете 22 ноября и 3 декабря, видно, как солдаты в форме азербайджанской армии обезглавливают двоих пожилых мужчин.