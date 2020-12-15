В США зафиксировали первый случай заражения дикой норки коронавирусом

Национальная лаборатория ветеринарной службы минсельхоза США подтвердила первый случай заражения коронавирусной инфекцией животного, обитающего в дикой природе, — вирус нашли у норки в штате Юта.

Согласно сообщению службы инспекции здоровья животных и растений США (APHIS) на сайте платформы ProMED-mail, заболевание обнаружили у дикого зверька в рамках эпидемиологического исследования в окрестностях норковой фермы с выявленными случаями коронавируса.

"Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2", — говорится в заявлении APHIS.

Отмечается, что информацию об этом случае передали Всемирной организации по охране здоровья животных. При этом, согласно APHIS, пока нет доказательств, что возбудитель COVID-19 циркулирует в диких популяциях, обитающих вблизи норковых ферм с подтвержденными случаями коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

COVID-19 неоднократно обнаруживали на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 зафиксировали у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявили в Польше, а в декабре — в Литве.