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ЦБ будет проводить операции на валютном рынке Армении

ЦБ будет проводить операции на валютном рынке Армении

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях обеспечения нормального функционирования финансовых рынков Армении Центральный банк будет проводить операции на валютном рынке Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью Центрального банка Армении.

«Центральный банк Армении продолжает следить за финансовыми рынками и при необходимости будет использовать все имеющиеся в его инструментарии инструменты, гарантирующие финансовую стабильность цен», - говорится в сообщении.


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