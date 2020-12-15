ЦБ будет проводить операции на валютном рынке Армении

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях обеспечения нормального функционирования финансовых рынков Армении Центральный банк будет проводить операции на валютном рынке Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью Центрального банка Армении.

«Центральный банк Армении продолжает следить за финансовыми рынками и при необходимости будет использовать все имеющиеся в его инструментарии инструменты, гарантирующие финансовую стабильность цен», - говорится в сообщении.